Raggi: “Non lasceremo nessuno solo, nessuno deve rimanere indietro”

Così la prima cittadina romana sulla sua pagina Facebook:

Le insegne spente e le porte sbarrate di negozi, bar, ristoranti e di tantissime piccole attività artigianali, i cartelli con la scritta “cedesi attività”. Sono le immagini che tutti noi, sfortunatamente, vediamo per le strade delle nostre città. Io so che dietro ogni saracinesca abbassata c’è una persona, una famiglia, un anziano o un giovane che ha perso il lavoro e che maledice il Coronavirus.

Ma ora dobbiamo dimostrare di essere una comunità. Io sono certa che, in questo modo, ce la faremo.

Il Covid ha messo tutti noi in ginocchio ma insieme sapremo reagire e ci rialzeremo. Agli Stati Generali, organizzati qui a Roma dal premier Giuseppe Conte e dal Governo, ho portato la voce di tutti coloro che, in questo periodo assurdo della nostra vita, stanno soffrendo in modo particolare. Dobbiamo rilanciare l’economia e il lavoro. La parola più importante è “lavoro”. Il lavoro è dignità. Insieme ce la faremo.