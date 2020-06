Raggi: “Dal 1 luglio tornerà attivo il servizio della Caritas parrocchiale”

Così la prima cittadina romana sulla sua pagina Facebook:

Durante l’emergenza sono state tante le associazioni e i cittadini che si sono impegnati per aiutare coloro che si trovavano in condizioni di difficoltà. Tra questi i volontari del San Giuseppe Market, al Trionfale, che hanno messo in piedi un importante progetto di spesa solidale.

La distribuzione di generi alimentari e beni di prima necessità sta giungendo al termine: si concluderà il 25 giugno prossimo. Dal 1 luglio tornerà attivo il servizio della Caritas parrocchiale.