Raggi: “Il nostro Servizio Giardini continua l’opera di sfalcio”

Così la prima cittadina della capitale sulla sua pagina Facebook:

In questi giorni i nostri giardinieri hanno svolto un particolare lavoro di livellamento dell’erba e sistemazione della vegetazione con operazioni di potature e rimozione di alberature, abbattute dai vigili del fuoco in questi giorni di maltempo.

Oltre a queste specifiche attività sono stati svolti i consueti interventi di sfalcio e sistemazione di aree verdi al Parco La Rustica, Via Bonafede e Largo Preneste, nel municipio V, al parco di Aguzzano e in via Locke nel IV e sul Colle Capitolino e al Parco Bonafede nel I Municipio.

Il mio ringraziamento va a tutti i lavoratori che contribuiscono quotidianamente al decoro e alla sicurezza della nostra città.