Raggi: “Voglio aggiornarvi sugli ultimi interventi di rimozione dei ceppi degli alberi”

Così la prima cittadina dalle capitale sulla sua pagina Facebook:

Nelle prime settimane di lavoro post-emergenza Covid sono state completate via Gela (VII Municipio), piazza Bottego (I Municipio), via Umile e via Nairobi (IX Municipio). Da ultimare invece in via del Campo Boario e in via Prestinari (I Municipio), in via Bufalini (V Municipio), in via Scicli (VI Municipio), in piazza Zama e in piazza Ragusa (VII Municipio).

A giugno sono in programma interventi anche in piazza Montegrappa, dove sono presenti 12 ceppaie di pini, via Statilia (31 robinie), via Tiburtina (4 platani), via Monselice (2 pini), viale Oceano Pacifico (1 pino), via Fabiola (33 ligustri), via Ozanam (33 ligustri) e via Donna Olimpia (16 olmi).

Complessivamente saranno rimosse 178 ceppaie che per anni sono rimaste sui marciapiedi della città dopo gli abbattimenti. Proseguiremo quindi con le nuove piantumazioni a partire da ottobre, nel periodo opportuno, senza bisogno di ulteriori scavi.