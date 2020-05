Raggi: “Procede a buon ritmo il restyling di Piazza Benedetto Cairoli”

Così la prima cittadina della capitale sulla sua pagina Facebook:

I lavori stanno procedendo a buon ritmo e, dopo gli interventi sulla pavimentazione in sanpietrini con un potenziamento della sede stradale per garantire maggiore durata nel tempo, ora il Dipartimento Lavori Pubblici ha avviato le operazioni per il rifacimento del marciapiede nel tratto di via Arenula. Nei prossimi giorni sarà completata la realizzazione anche di nuove rampe per le persone con disabilità, dei percorsi Loges per ipovedenti e non vedenti e della nuova segnaletica orizzontale.