Raggi: “A Roma arrivano nuove rastrelliere per le bici in diversi punti strategici della città”

Così la Sindaca Virginia raggi sulla sua pagina Facebook:

A Roma arrivano nuove rastrelliere per le bici in diversi punti strategici della città. Le prime sono state posizionate alle stazioni Tiburtina e Termini, altre sono state collocate alle fermate della metro B di Marconi e Garbatella e sul Lungotevere.

I parcheggi per le bici sono fondamentali per chi utilizza questo mezzo di trasporto, soprattutto ora che la presenza di ciclisti in città è aumentata notevolmente. Sempre più persone, infatti, in questi giorni di ripartenza, utilizzano la bici per recarsi al lavoro o per altri spostamenti quotidiani.

Roma cambia anche attraverso piccoli interventi che migliorano la vita delle persone e gli spostamenti in città.