Raggi: “Arrivano a Roma 1.000 monopattini elettrici”

Così la prima cittadina romana sulla sua pagina Facebook:

Arrivano a Roma 1.000 monopattini elettrici, a disposizione di cittadini e turisti. Stamani abbiamo presentato il nuovo servizio di sharing di Helbiz, nella splendida cornice di Fontana di Trevi. È importante ripartire dalla bellezza della nostra città, puntando su nuove forme di mobilità dolce e sostenibile. Le imprese continuano a investire su Roma e lo fanno promuovendo nuovi modelli di mobilità. In questo modo riavviamo un circolo virtuoso che era stato messo in pausa durante il lockdown per l’emergenza coronavirus.

Il servizio di sharing sarà operativo all’interno di una vasta area della nostra città: dal Centro storico a Tor Marancia, San Paolo, Marconi, passando per quartieri come Parioli, Flaminio, Trionfale, Trieste, Nomentano, Prati e San Giovanni. Il funzionamento è semplice: tramite un’app gratuita si localizza il mezzo più vicino e attraverso la scansione di un codice QR sul manubrio si può sbloccare il monopattino e partire.

In questo periodo abbiamo cambiato le nostre abitudini e modificato la nostra routine quotidiana. Ora vogliamo favorire nuove scelte di mobilità per trasformare le difficoltà, che abbiamo dovuto affrontare in questi mesi, in punti di forza. Roma riparte anche così, attraverso soluzioni innovative e a zero impatto ambientale. Per questo serve l’impegno di tutti.