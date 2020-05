Raggi: “Sono iniziati i lavori per il nuovo collettore fognario Ponte Ladrone”

Così la prima cittadina della capitale sulla sua pagina Facebook:

Oggi vorrei dare una buona notizia ai cittadini che vivono nella zona sud di Roma. Sono iniziati, infatti, i lavori per il nuovo collettore fognario Ponte Ladrone, un’infrastruttura fondamentale che consentirà di eliminare alcuni scarichi non a norma ed ottimizzare il sistema fognario di zone molto popolose come Vitinia, Casal Bernocchi, Malafede e Ponte Ladrone collegandole direttamente al depuratore di Roma Sud.