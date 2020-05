Raggi: “Prosegue a ritmo serrato il cantiere di Piazza Venezia”

Così la prima cittadina della capitale sulla sua pagina Facebook:

Prosegue a ritmo serrato il cantiere di Piazza Venezia previsto nel nostro piano Sanpietrini. Dopo gli interventi iniziati nelle scorse settimane, sono in corso le ultime operazioni di rimozione della pavimentazione in selciato davanti a palazzo Venezia, nelle limitrofe piazza di San Marco e via d’Aracoeli.

Sarà anche possibile vedere come sarà realizzato il progetto di riqualificazione dei sanpietrini e alcune foto storiche di Piazza Venezia grazie all’installazione di alcuni pannelli a protezione del cantiere. Le lavorazioni stanno andando avanti di concerto con quelle per la Metro C e le successive fasi degli interventi saranno programmate per arrecare il minor disagio possibile ai cittadini e alla viabilità locale.

Con il Piano Sanpietrini vogliamo raggiungere un duplice obiettivo: da una parte più sicurezza per i cittadini che percorrono le strade di Roma, dall’altra valorizzare la pietra simbolo della nostra città, soprattutto nelle aree riservate ai pedoni.