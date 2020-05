Come sono cambiati gli eventi e il web a causa del Coronavirus

Ne parliamo con Valentina Miccichè, Ceo e Co-Founder della Ad Hoc Solution Srl ( www.adhocs.it ) agenzia che si occupa di marketing digitale ed organizzazione di eventi.

Cosa ne pensa e com’è mutato il panorama degli eventi e del web in questi ultimi due mesi?

Sicuramente c’è stato un cambiamento significativo e direi ‘inverso’ per eventi e web. Basti pensare che, come leggevo qualche giorno fa su Il Sole24ore, il traffico internet, negli ultimi tre mesi è praticamente raddoppiato!

Cosa intende per ‘inverso’?

Intendo che da una parte abbiamo assistito impotenti al blocco immediato ed assoluto degli eventi e dall’altro abbiamo registrato un’impennata quanto mai repentina in ambito web. Gli eventi si sono fermati, bloccati e in un attimo sono saltati migliaia di piccoli e grandi eventi! Una catastrofe, a livello lavorativo, per chi, da un giorno all’altro, si e’ visto annullare eventi di ogni sorta, senza alcun modo di recuperare la benché minima spesa. Non dimentichiamoci che in Italia quello degli eventi è un indotto che genera circa 65 miliardi di euro l’anno con un impatto diretto sul PIL di 36 miliardi di euro… giusto per dare qualche dato, che possa restituire in modo immediato lo status quo in cui ci siamo trovati in un nanosecondo.

Identica situazione per gli eventi privati?

No, non la definirei identica, per gli eventi privati, la situazione è leggermente migliore poichè ad esempio i matrimoni più che essere stati cancellati, sono stati rinviati. Con un dato significativo, ed in un certo qual modo positivo, ovvero la ‘sicurezza’ di avere del lavoro già pianificato per il 2021 (se la situazione del Coronavirus, come speriamo, dovesse migliorare) e nel contempo la consapevolezza di aver pochissime date libere.

In che senso?

Nel senso che i matrimoni del 2020 hanno praticamente saturato la richiesta perché si sono aggiunti a quelli già pianificati per il 2021. E i sabati e le domeniche in un anno sono quelli, non si possono moltiplicare. Quindi le location sono già quasi tutte piene e il dato singolare che ne deriva è che, pur di sposarsi, ci si sposerà anche in giorni infrasettimanali al fine di trovare libera la location dei propri sogni. Noi, per fortuna, abbiamo un’esperienza ventennale nel settore e canali preferenziali che ci consentono di supportare i nostri clienti nell’individuazione della giusta location e dei giusti fornitori ma per chi vorrà muoversi in autonomia, sarà tutto un po’ più complicato e con un rischio più elevato di errori nell’organizzazione generale.

E tornando sul web, diceva che è invece un settore in crescita?

Si il web è divenuto, nella fase del lockdown, l’unico modo per incontrarsi, comunicare, acquistare ma anche fare promozione ed acquisire nuovi clienti e questo nuovo uso, ormai consolidata, molto probabilmente resterà anche quando si tornerà alla normalità. Abbiamo assistito ad una vera impennata nell’utilizzo del web sia nei numeri dei visitatori che nella durata delle connessioni. Si parla di mille miliardi di bit al secondo con una crescita nell’utilizzo dei social network del 30%! Quindi un grande balzo in avanti per la comunicazione digitale e chiaramente chi aveva già lavorato sulla propria immagine digitale ha avuto, in questo frangente, una marcia in più… gli altri si sono dovuti adeguare, correndo ai ripari e cercando di guadagnarsi la propria piccola fetta di mercato. E la grande novità è che si è trattato di un discorso assolutamente trasversale, valido sia per le grandi aziende che per l’esercente di quartiere. Un fenomeno che abbiamo potuto constatare e toccare con mano dando supporto ai nostri clienti sia di grande calibro (aziende strutturate ma che avevano investito poco in ambito social e web e che sono corse ai ripari) che local, l’esempio è il ristorante di quartiere che si è ‘salvato’ proprio con la promozione e vendita dei propri servizi delivery sui social e sul web. In questo, il nostro supporto, e quello di altre agenzie che come la nostra si occupano proprio di web e social, è stato determinante.

Si dice però che questa crescita enorme in campo web sia in realtà meno positiva di quanto si possa credere?

Si tratta di una valutazione parzialmente corretta, è vero infatti che sono aumentate le connessioni ma è anche vero che le ‘conversioni’, intese come acquisti di beni o servizi online, non hanno avuto un trend ugualmente positivo. Ma c’è da dire che questo è un discorso che non appartiene ahimè propriamente al web ma all’economia tutta, in quanto a causa del momento che stiamo vivendo è diminuita in generale la capacità di spesa degli italiani, e non solo! Fatto sta che il web resta oggi l’unico modo per assicurarsi una promozione efficace e continua della propria realtà commerciale e che in questi due mesi, sono stati quasi 1 milione e mezzo i ‘nuovi’ consumatori online!! Sono numeri importanti!

Ancora due battute, se dovesse dare un consiglio a chi ci legge!

Nel web?

Il consiglio è di curare, possibilmente attraverso dei professionisti consolidati, il proprio sito web, aggiornandolo costantemente e trasformandolo nella versione digitale della propria attività commerciale perché, ora più che mai, è il veicolo più sicuro che abbiamo per comunicare con i nostri interlocutori ovvero clienti già acquisiti e clienti da acquisire. Ed ancora, implementare il proprio sito con soluzioni funzionali alle proprie esigenze di visibilità e non solo, come gli e-commerce nel caso di servizi e prodotti vendibili online. Ma anche strutturarsi efficacemente, in ambito social, creando un legame forte con il proprio prospect target. Fondamentale è affidarsi, in questa fase, a professionisti seri che possano ideare e pianificare attività corrette e strettamente correlate alle reali esigenze del cliente. Oggi qualsiasi attività commerciale deve investire sulla propria immagine digitale ma bisogna farlo senza azzardi e per questo ci si deve affidare ad operatori qualificati, seri ed onesti. L’onestà paga, io ci credo, ci ho sempre creduto! Ed in questo momento credo anche e fortemente che solo aiutandosi e supportandosi, si possa andare avanti e fare la differenza!

E negli eventi?

Per quanto riguarda gli eventi aziendali mi sentirei di consigliare di iniziare a pensare a piccoli e grandi eventi per ritornare in contatto con i propri clienti, appena chiaramente la situazione lo permetterà. Poichè sarà fondamentale riacquisire, sin da subito, la familiarità con la propria utenza e fidelizzarla nuovamente. Per gli eventi privati, consiglio di affidarsi ad agenzie ed operatori con un’esperienza consolidata. Nel 2021, per i motivi che ho accennato, ci sarà un incremento del numero di eventi e una contemporaneità degli stessi, quindi pulluleranno ‘nuove’ agenzie di eventi, nuovi catering, nuovi wedding planner, nuovi fornitori di ogni sorta e tipo, e ovviamente un po’ di improvvisazione inevitabilmente ci sarà, fattore che, se in generale è negativo, se lo si vive il giorno del proprio matrimonio o del proprio evento diventa una ‘catastrofe’.. quindi il consiglio è proprio questo: cercare di rivolgersi ad agenzie competenti e strutturate, senza cadere nell’errore di pensare che ‘più bravi’ equivale a ‘più cari’, spesso anzi quando tiri le somme, il giorno dopo l’evento o il matrimonio, ti accorgi che affidarti ad un’agenzia seria ed esperta ti ha permesso di pianificare al meglio, di ottimizzare i costi e le forniture e quindi di non avere extra costi, ma soprattutto… che era tutto esattamente come desideravi!

Il minimo che possiamo fare, dopo tutti questi buoni consigli è chiederle dove possiamo trovarla.

Dove? Sul web (ride n.d.r) www.adhocsolution.com , www.weddingadhoc.it , www.eventiadhoc.it , www.digitaladhoc.it .

Oppure sulle nostre pagine social www.facebook.com/adhocsolution e www.instagram.com/adhocsolution

E in questo momento storico sarò ancora più felice di dare supporto a chi dovesse averne bisogno sia in ambito web che eventi!