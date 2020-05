De Lorenzo: “Covid e maturità”

C’è un’idea romantica degli #esamidimaturità come rito di passaggio alla vita adulta la cui etimologia dal greco “òlos”,“intero”, conferisce al concetto di “adultità” un’idea di completezza del percorso evolutivo, di stabilizzazione della posizione della persona sul piano sociale, familiare e professionale.

E, tuttavia, gli indicatori del passaggio all’età adulta, dalla occupazione stabile nel mondo del lavoro con conseguente autonomia economica, all’uscita dalla propria famiglia e la formazione di una nuova, hanno spostato in avanti la fase transazionale con un rinvio dell’emancipazione economica ed affettiva dei giovani che oggi, nella più grave crisi sociale ed economica che la storia repubblicana abbia mai conosciuto sono chiamati a svolgere in presenza l’esame di maturità, in un Paese ancora in emergenza sanitaria.

Appello rivolto agli stati

E’ dei giorni scorsi l’appello rivolto agli Stati dal direttore generale dell’Organizzazione Mondiale della Sanità ad abbandonare solo in maniera lenta e progressiva le misure di lockdown, e solo dopo essersi assicurarsi che l’epidemia sia sotto controllo, che il sistema sanitario nazionale sia in grado di fronteggiare nuovi focolai e che il sistema di tracciamento adottato sia in grado di individuare i contatti e isolare i casi di contagio.

E così, in piena pandemia, questa sorta di rito di iniziazione che conclude il ciclo della scuola secondaria di secondo grado si svolgerà in presenza. Nella ragionevole valutazione del rapporto tra rischi e benefici, tra diritto alla salute e la plateale dimostrazione della prova di maturità nella sua plastica e tradizionale forma è prevalsa l’esigenza di un colloquio orale in presenza per cinquecentomila studenti davanti ad una commissione composta da sei membri interni ed un presidente esterno, nonostante il parere contrario del CSPI che raccomandava l’utilizzo delle tecnologie per lo svolgimento della prova da remoto.

Protocollo di sicurezza

Intanto il #MinisterodellIstruzione ha pubblicato il protocollo di sicurezza ed ha stipulato una convenzione per il supporto delle istituzioni scolastiche con la #CroceRossa italiana che nelle intenzioni dovrebbe essere d’ausilio alle scuole ai tempi della maturità in presenza. La convenzione prevede, tra l’altro, la formazione in presenza e on-line del personale scolastico in materia sanitaria. Non è ben chiaro in cosa consista la formazione sanitaria del docente, ma gravare il già estenuante lavoro di questi mesi con un corso di formazione in materia sanitaria appare evidentemente inopportuno. Quanto all’opportunità politica di sottoscrivere la convenzione con la Croce Rossa, rimando all’atto di sindacato ispettivo depositato nel corso di questa legislatura sulla mancata corresponsione ad oltre 2500 ex dipendenti del #trattamentodifineservizio.