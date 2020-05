Turismo, il Codacons contro il voucher come unica forma di rimborso di viaggi e vacanze annullate

La Commissione Europea ha accolto l’esposto presentato dal Codacons contro i voucher e, in base a quanto si apprende, avrebbe inviato una lettera formale all’Italia in cui si sostiene che la scelta del governo italiano di consentire a compagnie aeree e tour operator di non rimborsare i viaggi annullati causa Covid-19 è contraria alle norme europee.

“Il Codacons è stata l’unica associazione in Italia a scagliarsi contro i voucher come unica forma di rimborso di viaggi e vacanze annullate, e la Commissione Europea ha recepito il nostro esposto inviato poche settimane fa proprio per ottenere l’intervento dell’Ue contro tale pratica illegale – afferma il presidente Carlo Rienzi – Ci aspettiamo ora l’apertura di un procedimento di infrazione contro lo Stato Italiano, che col decreto Cura Italia ha cancellato con un colpo di spugna i diritti degli utenti sul fronte del turismo”.

