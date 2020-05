Così Andrea Scanzi sulla sua pagina Facebook:

Faccio teatro da 10 anni, di date ne ho fatte più di 300 e il palco lo conosco benino. Poi mi potete chiamare giornalista, scrittore, artista, intellettuale, figo, cazzaro (io preferisco le ultime due) e non me ne frega davvero nulla. Le etichette, di per sé, sono idiote. Lo insegnava anche Gaber. Mi interessa molto più questa polemica, di rara inutilità, nata attorno alle parole di Conte sugli “artisti che ci fanno divertire e appassionare”.

Molti si sono sentiti sminuiti: oh, ragazzi, ma che problemi avete?

Se mi dite che questo governo sta facendo pochissimo per teatro, musica e cinema, sono d’accordo. Lo scrivo da febbraio, ho postato più volte riflessioni di artisti preoccupati (per esempio il chitarrista Giuseppe Scarpato) e mi sento come voi (teatralmente parlando) ultima ruota del carro: fortuna che non faccio “solo teatro”, altrimenti in questa fase sarei alla canna del gas. Ma prendersela per la frase di Conte sugli artisti, è semplicemente delirante.

Premesso che…

Premesso che ieri non ha detto solo “divertire” ma anche “appassionare”, che verbo avrebbe dovuto usare per non farvi adirare? “Emozionare”? “Coinvolgere”? “Sucare”? Come ha scritto Davide Valfré: “Se sei un artista e ti offendi se ti dicono che diverti e appassioni, forse ti devi fare qualche domanda”. Non solo: se ti offendi, probabilmente neanche conosci l’italiano. “Divertire” non vuol dire “ammazzarsi dal ridere” (e se anche lo volesse dire, non sarebbe certo un insulto). “Divertire” ha a che fare saper coinvolgere, inducendoti ora al riso e ora alla riflessione. Davvero molti, da ieri sera, si stanno infervorando per una simile polemica sul nulla? Quando a fine spettacolo mi dicono “grazie, mi sono divertito”, io non mi offendo: casomai ringrazio. Sentitamente.