Raggi: “È un orgoglio vedere la città rispondere alle esigenze dei cittadini, specie dei bambini”

Così la Sindaca Virginia Raggi sulla sua pagina Facebook:

La nostra città, però, è piena di cittadini che si danno da fare e che pensano a tutti, anche ai più piccoli. C’è un parco giochi in zona Giardinetti che, avendo dovuto chiudere momentaneamente l’attività, ha deciso di far divertire i bimbi direttamente da casa.

I bambini stanno soffrendo in modo particolare questo periodo d’emergenza. Si sono dovuti abituare a nuovi ritmi, alla lontananza dai loro coetanei, dai loro insegnanti. Per loro trascorrere un’intera giornata dentro casa è pesante e difficile.

Dai primi di aprile, infatti, gli animatori stanno svolgendo, in maniera totalmente gratuita, videochiamate e videomessaggi travestiti da supereroi e principesse Disney. Dieci minuti in cui i bambini possono parlare con i loro personaggi preferiti e distrarsi dalla routine di una giornata casalinga.

Voglio ringraziare gli ideatori di questa bella iniziativa, e anche tutti coloro che in queste settimane difficili stanno mettendo in piedi attività diverse per aiutare gli altri.

È un orgoglio vedere la città rispondere alle esigenze dei cittadini con questo grande spirito di comunità. Abbiamo raccolto alcune di queste belle storie di solidarietà all’interno del sito RomaAiutaRoma, nella sezione ‘Le belle abitudini’.