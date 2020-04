Raggi: “Mettere in contatto i negozi di Roma che fanno consegne a domicilio e i cittadini”

Così la prima cittadina della capitale sulla sua pagina Facebook:

Mettere in contatto i negozi di Roma che in questo periodo fanno consegne a domicilio e i cittadini che chiedono di ricevere a casa cibo e altri beni. È l’obiettivo di un sito no profit creato da un team di giovani professionisti nel campo della comunicazione e della programmazione informatica, messo gratuitamente a disposizione degli esercizi commerciali.

È un progetto temporaneo, messo in piedi durante l’emergenza coronavirus, per supportare l’imprenditoria romana pubblicizzando e facendo conoscere i servizi di delivery presenti in città.