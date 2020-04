Arriva il taglio del costo del lavoro per il 100% Made in Italy

Per la prima volta arrivano sconti sul costo del lavoro a chi produce vero Made in Italy alimentare, dai formaggi ai salumi, dalla frutta alla verdura fino ai vini a denominazione di origine sono stati previsti dalla delibera adottata dall’ Enpaia, l’Ente nazionale di previdenza per gli addetti e per gli impiegati in agricoltura. Lo rende noto la Coldiretti nel sottolineare l’importanza della misura innovativa adottata a sostegno del sistema produttivo nazionale di fronte all’emergenza coronavirus che sta mettendo in crisi fatturato ed esportazioni del settore agroalimentare.

Sovranità alimentare

Un intervento – sottolinea la Coldiretti – per sostenere la sovranità alimentare del Paese e garantire la presenza di cibi e bevande Made in Italy sugli scaffali dei supermercati e nelle dispense delle case degli italiani. In questa fase di emergenza più di otto italiani su dieci (81%) ritengono che – evidenzia Coldiretti – sia importante acquistare prodotti italiani per aiutare il lavoro e l’economia secondo l’analisi Coldiretti/Ixe’.