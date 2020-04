Raggi: “Misure utili per i cittadini e l’edilizia”

Così la prima cittadina della capitale sulla sua pagina Facebook:

Stiamo verificando e individuando le coperture finanziarie per sospendere tutti i versamenti relativi agli oneri di urbanizzazione di costo di costruzione e differire i pagamenti per tutti i titoli che prevedono rateizzazioni.

L’obiettivo è rendere applicabili misure che riteniamo possano essere utili ai cittadini e al settore edilizio in questo momento di emergenza.

È fondamentale per l’Amministrazione lavorare per ripartire insieme attraverso una strategia che preveda provvedimenti concreti per agevolare e sostenere i diversi settori. Tra questi anche il comparto edilizio, le imprese che operano nel settore delle costruzioni edili e i cittadini che devono provvedere ai versamenti degli oneri di urbanizzazione e legati ai procedimenti edilizi.