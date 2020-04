Raggi: “La rete di sostegno per le donne a Roma è attiva anche con un nuovo servizio di contatto Whatsapp”

Così la prima cittadina della capitale sulla sua pagina Facebook:

La rete di sostegno per le donne a Roma è sempre attiva, oggi anche con un nuovo servizio di contatto Whatsapp per chi rischia di subire violenze in casa.

Abbiamo infatti attivato tre nuovi numeri dei nostri Centri Antiviolenza, a cui le donne possono scrivere via Whatsapp per chiedere aiuto e assistenza. Questo canale è importante, perché contribuisce a garantire maggiore riservatezza alle donne che hanno bisogno, particolarmente in questo periodo in cui è necessario rimanere in casa.