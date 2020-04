Frosinone, avviso per convenzioni con le farmacie, nell’emergenza Covid-19

Il Comune di Frosinone ha pubblicato la manifestazione di interesse alla fornitura di buoni per acquisto di Farmaci per l’Emergenza Covid-19, rivolta alle farmacie ubicate sul territorio del Comune di Frosinone disponibili ad accettare i buoni spesa per l’acquisto di farmaci da parte dei richiedenti in possesso dei requisiti previsti.

Le farmacie interessate ad accettare buoni spesa per la fornitura di farmaci sono dunque invitate a manifestare interesse, facendo pervenire apposita dichiarazione redatta secondo il modello allegato entro le ore 16:00 di lunedì 27 aprile 2020 all’indirizzo pec pec@pec.comune.frosinone.it, con il seguente oggetto : “Richiesta di accreditamento per la costituzione dell’elenco dei soggetti accreditati per la fornitura farmaci”.

L’Ente effettuerà il pagamento entro 30 giorni dall’emissione della fattura della relativa farmacia.

L’accreditamento previsto dal presente bando riveste carattere di eccezionalità in relazione alla emergenza epidemiologica da COVID-19 e pertanto lo stesso si considererà

concluso al superamento dell’emergenza stessa.