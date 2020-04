Raggi: “Il grande cuore di Roma”

Così la prima cittadina romana sulla sua pagina Facebook:

Le consegne sono già partite prima di Pasqua e stanno proseguendo ogni giorno in ogni municipio di Roma grazie alla Protezione Civile, alla Polizia Locale, al Terzo Settore, al Volontariato e alle parrocchie. Nelle immagini che vedete, per esempio, stavamo consegnando i pacchi al Municipio XI.

Pasta, latte, caffè, farina, zucchero, pomodori pelati, tonno, cioccolata, olio e biscotti. È questo quello che le famiglie più in difficoltà trovano all’interno del pacco alimentare che stiamo portando nelle loro case.

I pacchi alimentari che abbiamo acquistato investendo 1 milione di euro sono 45mila. È un modo per intensificare il nostro aiuto verso le persone che stanno vivendo questa emergenza con maggiori criticità. Già con i Buoni Spesa siamo riusciti a dare supporto a molte famiglie ma, con questa ulteriore azione messa in campo, siamo in grado di raggiungerne un numero maggiore.

La rete solidale a Roma diventa ogni giorno più forte. Continuiamo a lavorare con grande impegno per garantire tutto l’aiuto e il supporto necessario ai nostri cittadini più fragili. Non lasciamo indietro nessuno.