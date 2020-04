Raggi: “Dobbiamo disegnare insieme il nostro futuro, le nostre città, gli spazi dove vivere ed il lavoro”

Così la Sindaca sulla sua pagina Facebook:

Dobbiamo disegnare insieme il nostro futuro, le nostre città, gli spazi dove vivere e, soprattutto, il lavoro. Avremo una opportunità ma dovremo impegnarci tanto perché non sarà né semplice né scontato.

Dal 4 maggio, come indicato dal Governo, gradualmente inizierà la cosiddetta Fase 2 ma non sarà un ritorno alla normalità. Molti di noi hanno perso un impiego ed hanno difficoltà economiche, molti dovranno organizzare la propria vita con la necessità di accudire i figli in assenza della scuola, molti hanno timore di tornare ad avere un minimo di contatti sociali per paura del contagio.

Dobbiamo essere uniti affinché nessuno resti indietro. Anche i trasporti urbani saranno rivoluzionati per andare incontro alle nuove esigenze e prevenire eventuali contagi. Ieri abbiamo fatto una riunione con Prefettura e Regione Lazio per immaginare questa rivoluzione.

Siamo partiti dal presupposto che il distanziamento sociale sarà necessario, così come l’invito ad usare mascherine e guanti, e che dovremo prevedere una riduzione importante del numero di posti a disposizione sui mezzi pubblici per evitare affollamenti.