Raggi: “I Buoni Spesa di Roma Capitale potranno essere ritirati anche negli uffici postali”

Così la prima cittadina della capitale sulla sua pagina Facebook:

È un’ulteriore iniziativa messa in campo, grazie alla preziosa collaborazione con Poste Italiane, per garantire maggiore velocità e capillarità nella distribuzione. È importante che chi ne ha necessità possa usufruire di questo aiuto il prima possibile. I cittadini interessati riceveranno un avviso tramite sms o una mail che indicherà le modalità per il ritiro dei blocchetti cartacei agli sportelli postali.

I Buoni Spesa di Roma Capitale, che abbiamo messo a disposizione per le famiglie più in difficoltà durante l’emergenza coronavirus, potranno essere ritirati anche negli uffici postali della città.

Rimangono attive le modalità di consegna tramite applicazione per smartphone, qualora si sia optato per questa soluzione, o a domicilio per chi ha maggiori difficoltà a muoversi di casa.

Grazie alla collaborazione con Poste Italiane abbiamo fatto un altro passo in avanti per garantire che i Buoni Spesa raggiungano velocemente le famiglie che ne hanno bisogno. Un lavoro di squadra nell’interesse dei nostri cittadini. Un esempio di quanto sia importante lavorare insieme, a tutti i livelli, per affrontare questa emergenza. Solo uniti la supereremo, uscendone più forti di prima.