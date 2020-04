Scanzi: “Il disagio che trasuda questa foto è commovente”

Così il giornalista Andrea Scanzi sulla sua pagina Facebook:

Il disagio che trasuda questa foto, scoperta grazie ad Alessandro Meazza, è commovente. Nello specifico:

1) Salvini, o il suo staff, hanno l’idea originale di pubblicare una foto “quotidiana” per esaltare la plebe adorante, che sui social lo chiama “capitano” e non in un altro modo.

2) Salvini indossa la mascherina IN CASA. Questo dato, di per sé, ci dona uno spaccato interessante sul suo Q.I. Ma c’è di più. La mascherina, come noto, serve soprattutto per non contagiare gli altri. Da ciò ne consegue che Salvini ha il terrore autentico di contagiare computer (che sia scaduto l’antivirus?), telefono e scrivania. E questo è comprensibile: se al giorno d’oggi il tuo monitor becca il covid, poi è un casino.

3) Fingendo di fare una cosa importante, e già questo fa ridere, Salvini fa lo sguardo pensoso (?) e firma documenti imprecisati di importanza capitale. E con cosa li firma? Con una penna ROSSA. Che è come sancire un patto di pace con una molotov.

Uno così, stando ai sondaggi, è il leader del primo partito italiano. Auguri, vai.