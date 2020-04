Raggi: “Oggi sono arrivati altri 1.400 pacchi di generi alimentari che daremo alle famiglie più in difficoltà”

Così la prima cittadina romana sulla sua pagina Facebook:

Sono stata al magazzino della Polizia locale di Roma Capitale in via di Salone che viene usato come centro di smistamento. Quelli arrivati oggi sono solo una parte dei 45mila pacchi che abbiamo acquistato con 1 milione di euro. La settimana scorsa, prima di Pasqua, ne abbiamo già consegnati 500.

Ogni giorno arriveranno più di mille pacchi con pasta, farina, pomodori pelati, olio, latte, zucchero, tonno, caffè. Verranno distribuiti grazie alla Protezione Civile, alla Polizia Locale, ai municipi, alle parrocchie, alle associazioni del terzo settore e al volontariato cittadino. Oggi ad esempio, era in preparazione il carico che porteremo domani al Municipio VIII.

In questo periodo molte famiglie hanno difficoltà a portare un pasto a tavola. Per questo motivo insieme all’Assessora Veronica Mammì abbiamo voluto agire su più fronti per riuscire a raggiungere i cittadini più bisognosi, anche quelli che in qualche modo rischiano di risultare ‘invisibili’. Per le famiglie più fragili, infatti, abbiamo già messo in campo i Buoni Spesa.

Questi pacchi alimentari vogliono essere un ulteriore sostegno a chi vive maggiori difficoltà. Una rete di supporto e aiuto che ritengo fondamentale per non lasciare indietro nessuno.