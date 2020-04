Raggi: “Il programma #StradeNuove va avanti, nel rispetto delle norme di sicurezza”

Così la Sindaca sulla sua pagina Facebook:

Oggi voglio parlarvi di via Tuscolana, una delle strade più trafficate di Roma. Consente il collegamento della periferia sud-est della città col più centrale quartiere di San Giovanni e, in condizioni di normale viabilità, viene percorsa ogni giorno da migliaia di automobili, scooter e mezzi pubblici.

Il programma #StradeNuove va avanti, nel rispetto delle norme di sicurezza per gli operatori e con l’obiettivo di completare in breve tempo importanti cantieri per la città.

Il nostro Dipartimento Lavori Pubblici (Simu) ha eseguito diversi interventi che hanno previsto, oltre al rifacimento dell’asfalto e alla pulizia delle caditoie, la rimozione di alcuni dossi stradali provocati dalle radici degli alberi. Al termine delle lavorazioni è stata riqualificata anche la segnaletica orizzontale.

La manutenzione e la cura costante delle infrastrutture è una nostra priorità per garantire maggiore sicurezza a chi percorre ogni giorno le strade di Roma per spostarsi e raggiungere il luogo di lavoro, anche in un momento di emergenza come questo.