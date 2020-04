Raggi: “I dipendenti del Servizio Giardini di Roma Capitale continuano nel loro lavoro”

La prima cittadina romana sulla sua pagina Facebook:

I dipendenti del Servizio Giardini di Roma Capitale, anche in questi giorni di emergenza sanitaria, sono al lavoro per rendere sicura e pulita la nostra città. Un impegno straordinario, per il quale li ringrazio di cuore. Approfittando delle strade senza traffico, nell’ultima settimana le squadre sono state operative in quasi tutti i Municipi della città.

Partiamo dagli sfalci

Sul Lungotevere Aventino gli operatori hanno sistemato le aiuole di piazza dell’Emporio, a Testaccio, e di piazza Bocca della Verità dove sono state potate le siepi nei pressi dei templi romani presenti nell’area. Taglio dell’erba, inoltre, nelle aiuole di piazza di Spagna e piazzale di Porta Metronia, così come al Labaro, in via Galline Bianche, in viale di Tor di Quinto e viale Togliatti. Sfalci anche sulla Colombo, in viale dell’Aeronautica e dell’Automobilismo, in via Battistini e Piazza Scotti, in via Castello della Cecchignola, via Marinetti, via Campanile, via della stazione di Ottavia e nell’area ludica di via Sperani.

Potature

Per quanto riguarda le potature e gli interventi di messa in sicurezza degli alberi, i tecnici del Servizio Giardini hanno lavorato in piazza degli Euganei, via Friuli Venezia Giulia, via Moliere, via di Torre Spaccata. E ancora, taglio dei rami e pulizia in piazza Re di Roma, via Castrense e in via Claudia nei pressi del Colosseo dove sono state pulite le aree verdi.

Numerosi anche gli interventi di pulizia nelle aree verdi di piazza del Campidoglio, piazza delle Finanze, Circo Massimo, viale Mazzini, piazza della Libertà, via dei Gracchi, viale Tiziano e Piazza Cardinal Consalvi, piazza Primoli, via Grotte di Gregna, Monti Tiburtini, Largo Preneste, piazza del Pigneto, via Fulda e Largo Cossa.