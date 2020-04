Raggi: “A Roma le iniziative solidali si moltiplicano ogni giorno”

Così la prima cittadina della capitale sulla sua pagina Facebook:

Nel Municipio XIII, nella zona ovest di Roma, alcuni agenti hanno scortato un camion contenente oltre 300 chili di generi alimentari donati alle famiglie più fragili da due fratelli egiziani, un cuoco e un autotrasportatore per i mercati generali.

Alcuni agenti del gruppo che presidia il centro storico hanno invece lanciato una colletta tra i colleghi raggiungendo in pochi giorni oltre 1.000 euro. Una parte dei fondi è stata utilizzata per l’acquisto di uova di cioccolato da un’associazione di volontariato che sostiene le famiglie con bambini affetti da distrofia muscolare: il ricavato permetterà anche l’acquisto di carrozzine e dispositivi medici indispensabili ai bambini colpiti da questa malattia degenerativa. Acquistati anche generi alimentari che, con la collaborazione del parroco della Basilica di San Marco Evangelista, sono stati donati ad una fondazione che si prende cura di persone senza dimora e in condizioni di difficoltà.