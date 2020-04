iorestoacasa: progetto “Supporto digitale Padova”

#iorestoacasa: proseguono i webinar gratuiti per spiegare a distanza, tramite connessione internet, l’utilizzo dei principali strumenti digitali.

Oggi pomeriggio, mercoledì 15 aprile, alle ore 15:00, appuntamento con “Webinar #imparare – L’esperto risponde” e alle ore 18:00 “Webinar #comunicare – Zoom ++”.

“Supporto digitale Padova”, l’iniziativa dell’Amministrazione comunale che rientra nell’ambito del progetto “Per Padova noi ci siamo”, vuole aiutare i cittadini che non hanno alcuna o poca conoscenza del mondo digitale ad utilizzare degli strumenti utili per comunicare, lavorare, imparare al tempo del Covid-19.

Grazie all’apertura del gruppo Facebook Supporto digitale Padova, legato alla pagina Facebook del Comune di Padova, dei divulgatori digitali propongono brevi sessioni educative che prevedono, appunto, la partecipazione da remoto e la possibilità di interagire con gli esperti.