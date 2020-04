Frosinone, Comune: la Asl invia l’aggiornamento sui positivi

Il Dipartimento di Prevenzione della Asl di Frosinone ha trasmesso al sindaco, Nicola Ottaviani, l’aggiornamento analitico dei dati sulle persone del capoluogo che, ad oggi, risultano positive. Il numero dei cittadini residenti, che si trovano presso il loro domicilio, è di 25 unità, mentre 5 risultano gli ospedalizzati. Inoltre, 8 persone sono risultate negativizzate e, quindi, completamente guarite, mentre tuttora non sarebbero presenti, presso l’unità di terapia intensiva, persone residenti in città. Come già riportato nella nota diffusa la scorsa settimana, i dati si riferiscono a cittadini effettivamente residenti nel capoluogo, al netto di unità che hanno riportato il contagio all’interno delle RSA o delle altre strutture sanitarie, all’esterno del perimetro comunale, nelle quali risultavano domiciliate già in precedenza.

Una volta alla settimana

Il comune di Frosinone diffonderà il dato numerico delle persone positive presenti in città, al fine dell’erogazione dei servizi di assistenza sociale e di sostegno, in quanto colpite direttamente dal contagio del Covid-19, sulla scorta degli elementi forniti dal servizio di Prevenzione della Asl.