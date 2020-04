Raggi: “Aiutiamo le persone e le famiglie che vivono maggiori difficoltà in questo momento delicato”

Così la Sindaca sulla sua pagina Facebook:

A Roma stiamo cercando di aiutare le persone e le famiglie che vivono maggiori difficoltà in questo momento delicato. Non solo i Buoni Spesa sono già in distribuzione a migliaia di famiglie che hanno fatto la domanda, ma da oggi è partita la consegna di circa 45mila pacchi alimentari.

Abbiamo investito 1 milione di euro per acquistarli e per far in modo che arrivassero prima di Pasqua. Ogni pacco contiene: 1 kg di pasta, 4 confezioni di pomodori pelati da 250 gr, ½ kg di caffè macinato, 1 kg di farina, 1 kg di zucchero, 4 scatolette di tonno, 2 tavolette di cioccolata, 1 bottiglia di olio evo; 1 pacco di biscotti e 1 litro di latte a lunga conservazione.

In questo modo riusciremo ad intercettare sempre più cittadini in stato di bisogno, compresi coloro che rischiano di risultare ‘invisibili’. Voglio ringraziare tutta la rete degli esercizi commerciali che si è attivata con noi per aiutare e sostenere singoli e famiglie. Insieme ce la faremo.