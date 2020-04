Così la Sindaca sulla sua pagina Facebook:

In vista della Pasqua proseguono le iniziative solidali in tutta la città, ancor più significative e importanti per sostenere le persone in questo periodo di emergenza legata al coronavirus. Roma Capitale ha ricevuto come donazione 1.500 uova di cioccolato da Rocco Giocattoli: sono andata personalmente a ringraziare l’azienda per il gesto di altruismo.