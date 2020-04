Milano, affrontare il problema del comparto turistico

“Occorre intervenire prontamente sul comparto turistico, per affrontare gli effetti immediati dell’emergenza e il conseguente azzeramento dei flussi turistici, e per gestire il futuro del turismo in Italia”.

È l’appello lanciato dagli assessori al turismo delle 14 principali città turistiche italiane al Ministro del Turismo Dario Franceschini. In una lettera, gli assessori Paolo Marasca (Ancona), Ines Pierucci (Bari), Matteo Lepore (Bologna), Alessandro Sorgia (Cagliari), Cecilia Del Re (Firenze), Laura Gaggero (Genova), Marianna Dimona (Matera), Roberta Guaineri (Milano), Eleonora De Majo (Napoli), Leoluca Orlando (Palermo), Cristiano Casa (Parma), Carlo Cafarotti (Roma), Alberto Sacco (Torino), Paola Mar (Venezia) hanno rappresentato al ministro la drammatica situazione in cui versa l’Industria del turismo nelle rispettive città e nei relativi territori metropolitani.