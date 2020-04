Raggi: “Sono state attivate le prime app sul cellulare per ricevere i buoni spesa”

Così la prima cittadina romana sulla sua pagina Facebook:

In queste ultime ore sono state attivate le prime app sul cellulare per ricevere i buoni spesa. Già da ieri i cittadini romani che hanno scaricato l’applicazione hanno iniziato a utilizzarla per acquistare generi alimentari di prima necessità.

Con i 15 milioni di euro stanziati dal Governo stiamo aiutando le famiglie che in questo momento hanno bisogno di portare un pasto in tavola, perché da sole non ce la fanno.