Raggi: “Grazie ai volontari della Protezione Civile di Roma”

Così la prima cittadina della capitale sulla sua pagina Facebook:

Molte persone anziane, con disabilità o più deboli sono impossibilitate a uscire di casa per andare a fare la spesa o per comprare farmaci. Spesso non hanno nessun parente o amico che si possa occupare di loro. Ci pensiamo noi. Anzi, ci pensano i volontari della Protezione Civile di Roma Capitale. Dei veri e propri angeli custodi.

Oggi ho voluto incontrarne alcuni dei volontari e siamo andati insieme a consegnare la spesa ad una signora nella periferia di Roma, nel Municipio III. Ci hanno raccontato di come stanno lavorando e quali sono le modalità di consegna.

Il loro grande impegno permette a tanti cittadini di non essere lasciati indietro. Voglio ringraziarli perché in queste giornate complicate sono in prima linea per fare in modo che tutti possano ricevere l’aiuto e il supporto di cui hanno bisogno. Siamo una comunità forte e insieme, ognuno facendo la propria parte, supereremo questo momento difficile.

Per ogni informazione, potete contattare la sala operativa della Protezione Civile di Roma Capitale, attiva h24 al numero verde 800 854 854 o al numero 06 67109200.