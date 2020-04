Raggi: “Sono iniziate le installazioni dei bagni chimici anche ai capolinea dei bus”

Così la Sindaca sulla sua pagina Facebook:

Sono iniziate le installazioni dei bagni chimici anche ai capolinea dei bus. Lo abbiamo già fatto nei parcheggi riservati ai taxi e di fronte alle principali stazioni ferroviarie della città. Sono piccole misure, ma importanti per andare incontro ai lavoratori che tutti i giorni continuano a garantire i servizi pubblici per la nostra città.

Proseguono anche le operazioni di sanificazione straordinaria di tutti i mezzi di trasporto pubblico e delle pensiline bus della città. L’obiettivo primario è far sì che tutti i lavoratori, impegnati ad assicurare servizi pubblici essenziali, si sentano al sicuro. #NonAbbassiamoLaGuardia

Ecco l’elenco delle nuove installazioni ai capolinea:

– via Giulio Antamoro/Castellani

– via Archimede

– lungotevere Maresciallo Diaz

– via Mar Rosso/Mare Glaciale Artico – Ostia

– via San Giovanni in Laterano

– piazza Venezia

– piazza Risorgimento

– Villa Borghese/Washington