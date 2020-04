Raggi: “Non abbassiamo la guardia, restate a casa”

Così la Sindaca sulla sua pagina Facebook:

Non dobbiamo mollare. Dobbiamo resistere e continuare a osservare tutte le disposizioni messe in campo dal Governo per debellare il Coronavirus. Per bloccare il contagio è indispensabile l’impegno di tutti ed è fondamentale rimanere a casa il più possibile.

Romani ligi

I romani si stanno comportando bene, almeno a giudicare dagli ultimi aggiornamenti sul traffico elaborati da Roma Servizi per La Mobilità: le auto in circolazione sulle strade principali della nostra città, a fine marzo, sono diminuite in media del 75% per cento rispetto a febbraio. Venerdì 20 marzo il calo è stato vertiginoso: fino all’83% in meno di auto in strada in confronto al mese scorso. In particolare su via Cristoforo Colombo, all’altezza del Canale della Lingua e in via Togliatti la diminuzione dei veicoli è stata di oltre il 90%, sempre rispetto a febbraio.

Grande senso di responsabilità

Abbiamo raccolto dati anche sul numero di spostamenti a piedi, grazie a una rete di sensori bluetooth localizzati in 17 punti centrali di Roma come Piazza Trilussa, Ponte Cavour, Piazza Venezia, Piramide e Termini: da febbraio fino al 26 marzo il passaggio dei pedoni, in queste aree del centro, si è quasi azzerato con una riduzione del 90 per cento rispetto a febbraio.

I nostri cittadini stanno dimostrando grande senso civico e responsabilità, ma è doveroso fare ancora di più. Non abbiamo ancora sconfitto questo nemico invisibile, serve altro tempo.

Per questo motivo non dobbiamo vanificare gli sforzi di chi è in prima linea al servizio degli altri o di chi è rimasto semplicemente a casa seguendo le regole e rinunciando a una parte della propria libertà. Non dobbiamo cedere. Non ora. #NonAbbassiamoLaGuardia.