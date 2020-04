Raggi: “Ecco come sta andando avanti l’operazione di sanificazione straordinaria”

Così la prima cittadina della capitale sulla sua pagina Facebook:

Voglio raccontarvi nel dettaglio come sta andando avanti l’operazione di sanificazione straordinaria delle strade di Roma, che abbiamo messo in moto per contenere la diffusione del coronavirus. Dallo scorso fine settimana le squadre di Ama e del Servizio Giardini, a cui si è unita anche la Polizia di Stato con i suoi mezzi idranti, hanno dato il via a una nuova fase di pulizie che interessa le aree sensibili della nostra città: in pochi giorni sono state igienizzate le strade e i contenitori dei rifiuti vicino a 140 strutture sanitarie, a 120 sedi istituzionali e a moltissime caserme delle forze dell’ordine, che continuano ad essere particolarmente frequentate per ragioni di servizio.