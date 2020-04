Raggi: “Non si fermano i lavori per restituire decoro alle scuole”

Così la prima cittadina romana sulla sua pagina Facebook:

Non si fermano i lavori per restituire decoro alle scuole della città, in attesa che i nostri ragazzi possano ritornare a frequentare gli istituti quando sarà passata l’emergenza legata al coronavirus.

Nelle foto vedete gli interventi effettuati dall’Ufficio coordinamento per il Decoro Urbano nel plesso scolastico Damiano Chiesa, nel quartiere Tuscolano, nella zona sud-est di Roma.