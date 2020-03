Raggi: “Grazie ai 75 dipendenti di Roma Capitale”

Così la Sindaca sulla sua pagina Facebook:

Grazie. Grazie ai 75 dipendenti di Roma Capitale che hanno deciso di andare momentaneamente presso la Direzione Protezione Civile. Pochi giorni fa la nostra Protezione Civile ha lanciato un appello tra tutti i dipendenti della nostra amministrazione per reperire nuovo personale volontario. Sono già arrivate 75 adesioni, un numero importante e non scontato che rende esplicita la generosità dei nostri colleghi. Queste persone aiuteranno il personale già al lavoro presso la Protezione Civile per portare aiuto a chi più ne ha bisogno a causa dell’emergenza coronavirus.