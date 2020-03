Morra (M5S): “Tutelare i deboli”

Così il senatore Nicola Morra sulla sua pagina Facebook:

In momenti di difficoltà sono i più tutelati che debbono pensare ai più piccoli, ai più deboli.

Noi parlamentari del M5S da quando siamo stati eletti nel 2013 rinunciamo a tanti tanti soldi. Restituendoli al paese, avendo finanziato varie iniziative -ad esempio il microcredito- con risultati comunque positivi per costruire il senso di comunità che può salvare il paese oggi in piena emergenza.