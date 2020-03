Morra: “L’Europa continua a rimanere sorda”

Così il senatore Nicola Morra sulla sua pagina Facebook:

L’Europa continua a rimanere sorda. Ma sono soprattutto i cosiddetti falchi del Nord a dimostrare assoluta insensibilità alle richieste che giungono non solo dall’Italia, ma anche dalla Francia, dalla Spagna, dal Portogallo e da altre 5 nazioni facenti parte l’Unione. Merito del Governo Conte è, insistendo, far palesare sempre più l’inadeguatezza di una dirigenza europea capace di assecondare non i valori fondativi di Schuman, Adenauer e De Gasperi, ma i valori della finanza capitalistica insensibile nei confronti delle aspirazioni e dei sogni dei popoli e dunque destinata al fallimento.

Se l’Europa dovesse collassare come sembra in queste ore, in tanti paesi, anche del Nord Europa, sarà chiaro di chi sarà stata la responsabilità: di nani politici inadeguati a raccogliere l’eredità culturale e lo spessore morale di chi, in funzione di una tragedia causata dall’esasperazione di nazionalismi gretti ed espansionistici, aveva saputo dar vita ad un progetto che superava limiti fisici e costruiva ponti politici.

Qui alcuni vogliono costruire solo muri e dighe per proteggere esclusivamente il proprio egoismo.