Raggi: “Ora è il momento di stare uniti e seguire le regole”

Ora è il momento di stare uniti e seguire le regole.

Noi proseguiremo con i controlli per evitare il più possibile che qualcuno trasgredisca le norme e metta a rischio la salute di tutti gli altri cittadini. In questo week end la Polizia Locale di Roma Capitale ha effettuato oltre 30mila controlli in tutta la città e 200 denunce. Dall’8 Marzo ad oggi, in totale, sono state svolte oltre 200mila verifiche e oltre 400 denunce.

Ringrazio gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale per il loro lavoro fondamentale in questo momento delicato e tutti i romani che stanno rispettando le regole e stanno affrontando questi giorni con forte senso di responsabilità.