Raggi: “Ci sono cantieri importanti per la nostra città che vanno avanti”

Così la prima cittadina romana sulla sua pagina Facebook:

In questi momenti difficili per Roma e per tutta l’Italia ci sono cantieri importanti per la nostra città che vanno avanti, in piena sicurezza. Ecco un’immagine dei lavori della metro C nella stazione Colosseo-Fori Imperiali.

Queste attività servono per realizzare una passerella pedonale che collegherà la futura fermata della metro C con la metro B. Un nodo di scambio nel centro storico di Roma.