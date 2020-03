Arriva la diaria per i braccianti contagiati da Coronavirus

“In questo periodo di grave emergenza sanitaria il Fondo Fisa ha previsto un importante sostegno ai lavoratori del settore agricolo, dipendenti e relativi nuclei familiari iscritti, che sono colpiti da Coronavirus con una indennità di 40 euro per ogni notte di ricovero e di 30 euro al giorno per ogni giorno di permanenza presso il proprio domicilio. Lo rende noto la Coldiretti nell’esprimere apprezzamento per la messa a punto della nuova copertura sanitaria “Diaria per Covid-19”, in collaborazione con il gruppo Unipolsai, che entrerà a far parte dell’attuale Piano Sanitario del Fondo Fisa come garanzia aggiuntiva applicabile a far data dal 1 gennaio 2020. Si tratta – conclude la Coldiretti – di una apprezzabile iniziativa a favore di una categoria di lavoratori particolarmente impegnata in questo momento a garantire l’approvvigionamento alimentare della popolazione nonostante le oggettive difficoltà.