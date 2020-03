Morra: “Ignoranza ed immaturità impediscono a gruppi umani di proteggersi”

Così il senatore Nicola Morra del M5S sulla sua pagina Facebook:

Democrazia è il governo di chi sa quali siano i suoi diritti ed i suoi doveri. Battendosi per far rispettare i primi e disciplinandosi per osservare i secondi.

Se però non si ha coscienza di cosa e quali siano diritti e doveri -individuali e sociali-, perché non si è assaporata la conquista della conoscenza degli stessi, non si è capaci di democrazia, per quanto la si sia trovata già a disposizione e non la si sia dovuta ottenere per mezzo di lotte durissime contro il potere cui si era sottomessi.

E questo fa degradare la democrazia in oclocrazia nell’accezione di Polibio.

Ignoranza ed immaturità impediscono a gruppi umani di proteggersi adeguatamente anche da pericoli indeterminati ed inquietanti come i virus. Ignoranza ed immaturità impediscono alla democrazia di conservarsi.