“Tutto andrà bene”, nella certezza dell’amore di Dio

“Andrà tutto bene” è la frase che in questi giorni, instancabile, circola sui social, sui disegni dei bambini, sui mezzi di comunicazione. In mezzo al dolore dell’Italia e del mondo per la diffusione del Coronavirus, alle lacrime per i tanti cari deceduti, ai forti interrogativi sulla tenuta dei sistemi economici e più in generale sul futuro, risuona da più parti questa frase.

Da dove viene?

E’ nata ora o è in qualche modo un pensiero che nei secoli ha impastato la nostra società? A ricordarne in queste ore l‘origine è anche monsignor Mauro Maria Morfino, vescovo di Alghero, in un breve video: l’espressione viene da Giuliana di Norwich, una mistica, una giovane donna analfabeta, vissuta dal 1342 al 1430 circa, in Inghilterra. In quegli anni difficili per la Chiesa, lacerata dallo scisma seguito al ritorno del Papa da Avignone a Roma, e per il mondo devastato dalla cosiddetta guerra dei Cento Anni fra Inghilterra e Francia, in quegli anni in cui in Europa imperversava la peste nera, il Signore affida a Giuliana queste parole: “tutto sarà bene” e “ogni cosa sarà per il bene” (all shall will be well). Parole che da allora, in qualche modo, riassumono il messaggio che Giuliana porta al mondo: un ottimismo fondato sull’esperienza profonda dell’amore di Dio pur nella consapevolezza della presenza inevitabile del peccato e della sofferenza.

Quell’amore materno

Era il maggio del 1373. Colpita da una terribile malattia, Giuliana di Norwich stava per morire quando un sacerdote le portò un Crocifisso. Lei si riprese e ricevette quelle visioni sulla passione di Gesù che riportò nel suo libro “Rivelazioni dell’Amore divino”. La sua missione, dal suo romitorio adiacente alla chiesa di San Giuliano a Norwich, dove si ritirerà a vivere, sarà proprio quella di ricordare agli uomini questo amore viscerale tanto da paragonarlo ad un atteggiamento materno per la sua tenerezza. Fu il Signore stesso a svelarle che il senso di quelle visioni era proprio l’Amore. Visse come un anacoreta e come allora tanta gente di ogni ceto andava a chiederle consiglio, così anche oggi possiamo abbeverarci al suo pensiero come ad una fonte d’acqua fresca in questo tempo di deserto.