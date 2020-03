Raggi: “#StradeNuove va avanti nel quadrante sud della città”

Così la prima cittadina romana sulla sua pagina Facebook:

#StradeNuove va avanti nel quadrante sud della città. Abbiamo riqualificato via delle Tre Fontane e viale del Tintoretto in prossimità del viadotto sopra via Laurentina. È uno snodo di traffico fondamentale per la viabilità del quartiere e consente agli automobilisti di andare verso il centro storico o proseguire sul litorale romano.