Morra: “Ma se provassimo a riflettere e cambiare?”

Così il senatore Nicola Morra del M5S sulla sua pagina Facebook:

Tanti sono ora in attesa delle misure che il Governo varerà.

Molti lo sono per necessità, perché, lavoro autonomo o dipendente che sia, nella nostra società l’economia è fondamentale e “non si fanno nozze con i fichi secchi”.

Ma è altrettanto vero che molti vogliono presto recuperare livelli produttivi, margini di profitto, tenore dei consumi di cui in precedenza disponevano.