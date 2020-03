Raggi: “Sono stati puliti e sanificati anche 400 mezzi di trasporto scolastico e 500 mense”

Così la prima cittadina romana sulla sua pagina Facebook:

Non appena è stata annunciata la decisione di chiudere le scuole in tutt’Italia per l’emergenza coronavirus ho chiesto di avviare a Roma una sanificazione straordinaria di asili nido e scuole dell’infanzia gestite dal Comune. Queste operazioni sono state completate.

Gli interventi hanno riguardato 212 asili nido capitolini e 318 scuole dell’infanzia capitoline, più 200 nidi in convenzione, in concessione e in finanza di progetto.