Raggi: “Vogliamo essere concretamente vicini ai cittadini romani”

Vogliamo essere concretamente vicini ai cittadini romani. Aiutarli ad affrontare l’emergenza coronavirus. Per vincere insieme. Con la Giunta abbiamo preparato un pacchetto di misure per sostenere le famiglie e chiedere al Governo di sostenere le nostre imprese.

Abbiamo deciso di annullare il versamento delle rette per gli asili nido e delle mense nelle scuole dell’infanzia: nessuno dovrà pagare la quota per il periodo in cui le strutture rimarranno chiuse. I genitori che hanno già pagato verranno rimborsati.

Inoltre, proporremo al Governo di adottare alcune misure urgenti a sostegno delle attività commerciali e turistiche della città. In particolare chiederemo che il Campidoglio possa utilizzare i risparmi risultanti dal bilancio e altre risorse per intervenire economicamente a favore di cittadini e imprese.